롯데호텔서울, 이그제큐티브 타워 개관 2주년 패키지 출시

특전 숙박권 포함 '원스 어게인 서머'

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워는 다가오는 오픈 2주년을 기념해 파격적인 혜택의 ‘원스 어게인 서머’ 패키지를 선판매한다고 12일 밝혔다.

롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워는 2018년 9월 1일 현대적인 감각의 인테리어와 고품격 서비스를 갖추며 리뉴얼 오픈해 강북권 최고의 럭셔리 호텔로 자리매김했다.

이번 원스 어게인 서머 패키지 상품은 그랜드 디럭스룸 1박과 투숙객 전용 라운지인 르살롱 2인 무료 이용 혜택으로 구성됐다. 2주년 기념 특전으로 롯데호텔 서울의 메인타워 무료 숙박권이 제공된다. 주중 한정인 특전 숙박권은 다음달 31일까지 메인타워의 디럭스룸 1박과 클럽 라운지 2인 조식 이용이 가능하다. 가격은 세금과 봉사료를 제외하고 42만원부터 시작한다. 사전 예약은 필수다.

또한 2주년 기념 이벤트 ‘롯데호텔 서울 인생네컷’도 함께 선보인다. 이그제큐티브 타워에서 투숙하는 동안 롯데호텔 서울 내 추천 포토스팟에서 사진을 찍고 이를 인증하면 호텔 어메니티 중 딥티크 어메니티 세트를 증정한다.

특히 우아한 유럽풍 궁정 양식의 로비부터 보는 것만으로도 시원해지는 폭포가 더위를 가시게 하는 라운지, 한국적인 아름다움을 현대적인 감각으로 풀어낸 박선기 작가의 작품까지 롯데호텔 서울의 다채로운 모습을 렌즈에 담을 수 있는 5곳의 인증샷 장소들이 호캉스의 재미를 더한다.

롯데호텔 마케팅 관계자는 “이그제큐티브 타워의 지난 2년을 돌아보는 동시에 고객의 사랑에 보답하고자 파격적인 혜택으로 2주년 기념 상품을 준비했다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr