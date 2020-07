'복날을 기다렸다' SSG닷컴, 삼계탕 재료 등 최대 37% 할인

삼계탕용 재료…제철 과일 상품도

[아시아경제 차민영 기자] SSG닷컴이 초복을 맞아 가정간편식(HMR)부터 삼계탕용 재료, 당도 높은 제철 과일 상품까지 보양식 관련 상품을 대대적으로 판매한다.

SSG닷컴은 오는 13일부터 19일까지 일주일간 ‘2020 복수열전’ 기획전을 실시한다고 12일 밝혔다. 조리가 쉬운 HMR 보양식 상품 20여종을 최대 37% 할인한 가격에 준비했다.

먼저 대표 상품인 ‘올반 삼계탕 진’은 16% 할인, ‘종가집 삼계탕’은 33% 할인 판매한다. 아울러 ‘양재동 금강수림 인삼장어탕’ 제품은 23%, ‘소담한밥상 특 꼬리곰탕’은 37% 할인된 가격에 선보인다.

직접 보양식 조리를 오는 15일까지 보양식 식재료 80여종을 20% 할인 판매하는 새벽배송 기획전도 진행한다. 삼계탕용 생닭은 1인 가구를 위한 500g 영계부터 1kg 백숙용 닭까지 폭넓게 준비했고 부속재료인 건대추, 수삼, 황기 등은 물론 완도산 활전복도 구매할 수 있다.

수분 보충에 좋은 제철과일도 최대 25%까지 할인 판매한다. 대표적으로 충북 음성군 맹동면에서 수확한 ‘프리미엄 당도선별 수박(특)’을 10% 할인 판매한다. 구매 시 한정수량으로 맛보기용 샤인머스켓을 증정하는 ‘유명산지 김천자두’도 선보인다.

한편, 크라우드펀딩 ‘우르르’를 통한 보양식 상품 판매도 인기다. 일정 기간 특정 상품을 구매할 고객을 미리 모은 뒤 목표 금액과 수량에 도달하면 판매가 확정되는 방식이다. 공동구매 형태로 저렴한 가격에 구입할 수 있다. 초복 날짜에 맞춰 배송되는 예약 상품 ‘살아있는 완도 활전복’은 30% 가량, ‘당도선별 맹동수박’은 40% 저렴하다. 두 상품 모두 목표금액을 300% 이상을 달성했으며 각각 12일, 13일까지 예약 구매가 가능하다.

SSG닷컴은 판매 촉진을 위해 13일부터 14일까지 새벽배송을 이용하는 고객에 한해서는 삼계탕용 재료를 선착순 1만명에게 무료 제공한다. 또한 삼계탕 및 보양식 행사 상품을 2만원 이상 구매한 고객 전원에게 S머니 적립금 1000원을 증정한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr