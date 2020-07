타이틀리스트 "피팅 스튜디오 & 샵 한남점 오픈"

"최고의 피팅 서비스와 용품 구매."

타이틀리스트가 '피팅 스튜디오 & 샵 한남점(사진)'을 오픈했다. 2016년 강남 도산, 광주, 부산을 시작으로 2017년 스카이72 드림 골프연습장, 2018년 수원CC에 이어 6번째 피팅 센터다. 도심 속 골퍼들의 바쁜 일상을 고려해 평일 오후 8시까지, 주말은 오후 6시에도 피팅이 가능하다. 드라이버부터 웨지까지 클럽의 모든 헤드와 다양한 샤프트를 비치하고 있는 것이 강점이다.

10년 이상의 경력을 보유한 전문 피터가 상주하고 있다. 프라이빗한 실내 피팅 베이에서 진행한다. 100% 사전 예약을 통해 진행되는 유료 서비스다. 브랜드 공식 샵도 함께 운영해 골프공부터 클럽, 캐디백, 보스턴백, 샤프트, 모자 등 다양한 제품을 살 수 있다. 피팅 결과를 바탕으로 현장에서 바로 맞춤 구매를 할 수 있다. 이달 말까지 파우치, 네임택, 퍼터키퍼 패키지 등을 주는 프로모션을 진행한다.