[아시아경제 박소연 기자] 청와대가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 국난 극복 전략으로 제시한 '한국판 뉴딜' 종합계획 발표 날짜를 예정됐던 13일에서 14일로 하루 연기했다.

이는 박원순 서울시장의 장례 일정을 고려한 것으로 해석된다.

문재인 대통령은 애초 13일 '한국판 뉴딜' 국민보고대회를 열어 주요 사업과 이를 위한 재정 규모 등을 발표하고자 했다.

문 대통령은 지난 8일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관으로부터 한국판 뉴딜 종합계획안을 보고받고, 이를 국민께 소상히 보고할 수 있게 준비하라고 지시했다.

그러나 박 시장의 발인일이 13일로 정해지면서 불가피하게 보고대회 날짜를 미룬 것으로 전해졌다.

한편, 한국판 뉴딜 보고대회는 제7차 비상경제회의의 일환으로 진행된다.

