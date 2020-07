박원순 시장 유족 측 "고인 명예훼손 행위엔 법적 대처할 것"

문미란 전 서울시 정무부시장, 유족 대리해 언론에 호소

[아시아경제 조인경 기자] 박원순 시장의 유족 측이 고인에 대한 명예훼손 행위를 삼가해달라고 호소했다.

문미란 전 서울시 정무부시장은 10일 기자들에게 보낸 '박원순 시장 유족 대리인 호소문'에서 "갑작스러운 비보에 유족과 서울시 직원, 시민들이 큰 충격을 받았다"며 "지금은 고인에 대한 장례를 치르고 마무리할 때"라고 말했다.

이어 "여러분께 간곡히 당부드린다"며 "고인에 대해 일방의 주장에 불과하거나 근거 없는 내용을 유포하는 일을 삼가해주시길 바란다"고 호소했다.

문 전 부시장은 "사실과 무관하게 고인의 명예를 훼손하는 행위가 거듭될 경우 법적으로 엄중히 대처할 것"이라고도 덧붙였다.

이보다 2시간여 앞서 이민주 서울시장 공보특보도 역시 기자들에게 문자를 보내 "고인과 유가족에게 씻을 수 없는 상처를 주는 추측성 보도는 자제해 주시길 간곡히 부탁한다"고 밝혔다.

이 특보는 "고인은 평생의 삶을 사리사욕 없이 공공에 대한 헌신으로 일관해 왔지만 정치인-행정가로의 길로 접어든 이후 줄곧 탄압과 음해에 시달려 왔다"며 "하늘이 무너지는 충격과 슬픔에 잠긴 유가족에게 또 다른 고통을 주지 않도록 협조를 부탁드린다"고 했다.

한편, 고한석 서울시장 비서실장은 이날 박 시장 빈소가 차려진 서울 종로구 연건동 서울대병원 장례식장 앞에서 취재진에게 박 시장이 남긴 유언장을 공개했다. 유언장은 전날 공관 서재 책상 위에서 발견됐다.

박 시장은 "모든 분에게 죄송하다. 내 삶에서 함께 해주신 모든 분들에게 감사드린다. 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내내 미안하다. 화장해서 부모님 산소에 뿌려달라. 모두 안녕"이라는 말을 남겼다.

