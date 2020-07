신한銀, 비대면 자산관리 세미나 ‘컨시어지 뱅캉스’ 시행

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 지난 8일부터 10일까지 우수 고객을 대상으로 비대면 자산관리 세미나 '컨시어지 뱅캉스'를 시행했다고 밝혔다.

'뱅캉스'는 뱅크(BANK)와 바캉스(VACANCE)의 합성어다. 신한은행은 여름 휴가철을 맞아 자산 관리를 계획 중인 고객에게 편안하고 편리하게 금융 정보를 제공하고자 세미나를 열었다. 세미나는 웹 세미나 및 개인별 화상 상담의 비대면 방식으로 진행됐다.

이번 세미나에서는 해외주식전망, 부동산 투자전략, 절세 방안 등을 주제로 신한금융그룹 분야별 전문가들의 강의와 함께 고객의 질문에 즉답이 가능한 화상 상담이 진행됐다.

신한은행은 영업점을 거래하는 우수 고객 중심으로 제공되던 자산관리 세미나를 비대면 거래 고객까지 범위를 넓혀 신한 쏠(SOL)과 신한PWM을 통해 참가자를 모집했다. 회차별 50명, 총 150명을 모집하는 참가 신청이 5분 만에 마감돼 참가 인원을 각 회차별 150여명, 총 450여명으로 늘렸다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 장소를 가리지 않고 고객과 소통이 가능한 화상상담 방식의 웹 세미나를 마련해 폭넓은 금융 정보 제공과 개인 맞춤형 자산관리에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

