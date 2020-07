대구시, 팔공산자동차극장서 무료 '오페라 아리아' 공연

16~18일 사흘 동안 저녁 8시마다

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 16~18일 사흘 동안 저녁 8시마다 팔공산자동차극장 '씨네80' 야외 특설무대에서 차 안에서 즐기는 신개념 라이브 공연 '힘내라 대구! 드라이브 인 씨네 × 콘서트'를 개최한다고 밝혔다. 관람은 무료다.

이번 행사는 대구시가 코로나19로 지친 시민들에게 수준 높은 문화공연 관람 기회를 제공하기 위해, 자동차 안에서 공연을 감상하는 자동차극장 형식으로 마련한 이색 콘서트다.

60분간 문화공연과 120분간 영화상영으로 구성돼 관람객들은 라이브 공연도 보고 최신 개봉영화도 관람할 수 있는 특별한 기회가 될 것이란 게 대구시의 설명이다.

문화공연은 오페라 갈라, 뮤지컬 갈라 및 퓨전국악, 모던락 등 다양한 장르의 음악공연으로 구성된다. 대구오페라하우스에서 기획한 '대구오페라콰이어'는 투우사의 노래(카르멘), 네슨 도르마(투란도트) 등 유명 오페라 아리아를 선별해 친숙한 멜로디를 선사한다.

특히, 18일에 공연되는 뮤지컬 갈라쇼 'DIMF&민우혁'은 유명 뮤지컬배우 민우혁이 차세대 뮤지컬스타들과 함께 준비한 특별한 뮤지컬 넘버 리사이틀이다.

이번 공연에는 1회당 사전예약된 200여 대의 차량만 입장할 수 있다. 코로나19로 심리적 어려움을 겪고 있는 시민, 모범적인 방역활동참여자 및 일반시민들로부터 모바일 신청을 받은 후 무작위 추첨을 통해 예약차량을 선정한다. 일반시민의 경우 사전 신청을 받아 13일 통지된다.

권영진 대구시장은 "자동차를 타고 공연을 보는 특별한 추억을 만들며 잠시나마 시름을 내려놓을 수 있는 힐링의 시간이 되었으면 한다"고 했다.

