美 트럼프 대선 유세 지역에서, 코로나19 급증

트럼프 11일 뉴햄프셔에서도 유세 계획

[아시아경제 나주석 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 유세가 미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 기여했다는 지적이 지역보건관계자를 통해 나왔다.

8일(현지시간) 미국 오클라호마주 털사 카운티의 보건부 국장을 맡은 브루스 다트 박사는 "지난 이틀간 약 500명의 코로나19 확진자가 발생했다"면서 "이는 2주전 있었던 여러 대규모 행사 등과 관련이 있었는데, 우리는 이와 연관성을 지어볼 수 있다"고 말했다.

미국 언론 등은 감염경로 추적 결과 감염자가 트럼프 대통령의 유세에서 감염됐는지에 대해 문의했지만, 개인정보 등을 이유로 공개하지 않았다. 다만 다트 박사는 "지역 내 대규모 집회가 발생하면 코로나19 감염에 영향을 줄 수 있다"는 점은 지적했다.

앞서 다트 박사 등은 코로나19 확산 우려 등을 들어 트럼프 대통령의 대선 유세를 취소할 것을 촉구하기도 했다. 하지만 트럼프 대통령은 유세 일정을 강행했다. 당시 참석자 상당수 등은 마스크 등을 착용하는 등 코로나19 확산 방지를 위해 노력하지 않았다.

한편 트럼프 대통령은 오는 11일 뉴햄프셔 포츠머스의 포츠머스 국제공항에서 유세에 나설 계획이다. 다만 이번 유세부터는 참석자들에게 마스크 착용을 권장할 계획이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr