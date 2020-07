508 타고 여름 휴가…푸조 '썸머 드라이브 캠페인'

[아시아경제 성기호 기자] 푸조가 8월 말 까지 약 두 달 동안 ‘푸조 508 썸머 드라이브 캠페인’을 진행한다고 9일 밝혔다.

‘푸조 508 썸머 드라이브 캠페인’은 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 전국의 매력적인 휴양지 5개 도시에서 푸조 508 및 508 SW의 매력을 소개하는 ‘508 인 파이브시티(508 IN FIVE CITY)’ SNS 이벤트와 전국의 푸조 전시장에서 푸조 508과 푸조 508 SW를 경험할 수 있는 ‘푸조 508 썸머 드라이브 전국 시승행사’로 구성했다.

‘508 인 파이브시티’ SNS 이벤트는 17일부터 다음달 21일까지 총 5회에 걸쳐 진행되며, 첫 번째 도시는 경상북도 울진이다. 푸조 공식 페이스북과 인스타그램에서 진행하며, 해당 도시에서의 여름 휴가 이미지를 필수 해시태그와 함께 댓글로 남기면 된다. 각 도시 별로 추첨을 통해 5 명씩 총 25명을 선정, 5만원 상당의 모바일 주유권을 경품으로 제공한다.

‘푸조 508 썸머 드라이브 전국 시승행사’는 전국 14개 전시장에서 진행되며, 전시장 별 시승행사 일정은 푸조 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 고객들은 여름 휴가 콘셉트로 연출된 전시장에서 푸조의 플래그십 세단 푸조 508과 스타일리시 왜건 푸조 508 SW를 직접 경험할 수 있다. 시승에 참가한 모든 고객에게는 푸조 508 키링과 푸조 모자를 증정하며, 7월과 8월 출고 고객 중 각각 30명씩 총 60명에게는 추첨을 통해 ‘엘리시안 캠핑 플레이스 글램핑 이용권’을 제공한다.

‘푸조 508 썸머 드라이브 캠페인’에 대한 보다 자세한 사항은 푸조 공식 홈페이지 및 페이스북, 인스타그램을 확인하면 된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr