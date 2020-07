최수정 한국 코카-콜라 대표, 화훼농가 돕기 ‘플라워 버킷 챌린지’ 동참

[아시아경제 이선애 기자] 최수정 한국 코카-콜라 대표가 신종 코로나바이러스감염증 (코로나19)으로 힘든 시간을 보내고 있는 화훼 농가를 돕기 위해 ‘플라워 버킷 챌린지’에 동참했다. LG생활건강의 자회사인 코카-콜라 음료의 이정애 대표의 추천으로 이번 캠페인에 참여하게 됐다.

9일 한국 코카-콜라에 따르면 최 대표는 코로나19 확산으로 도쿄올림픽 연기는 물론 비대면 개별 시상식으로 진행된 올해 25회 코카-콜라 체육대상 수상자들에게 응원을 담아 꽃다발을 전달했다.

올해는 코로나19 확산으로 도쿄 올림픽 연기라는 초유의 사태가 발생하며 4년간 올림픽을 향해 땀흘리며 열심히 노력해온 선수들에게 큰 허탈감을 안겨줬다. 또한 코카-콜라 체육대상 시상식도 선수들의 건강과 안전을 위해 비대면 개별 시상식으로 진행돼 수상 선수들이 수상의 기쁨을 충분히 느끼지 못해 아쉬움으로 남았던 것. 이에 최 대표는 선수들을 위로하고 짜릿한 응원을 전하고자, 최우수선수상 오상욱 (펜싱), 우수선수상 조구함 (유도), 강채영 (양궁), 남자휠체어농구대표팀 등 총 30여명의 25회 코카-콜라 체육대상 수상자들에게 꽃다발을 전달한 것.

‘코카-콜라 체육대상’은 한국 스포츠발전의 밑거름인 아마추어 스포츠를 지원하고자 시작된 국내 유일의 아마추어 시상식으로, 1995년부터 다양한 스포츠 종목의 선수 및 지도자 약 500여명을 격려해왔다.

최 대표는 “올해는 올림픽 연기라는 유례없는 상황에 더해 아마추어 스포츠 선수들의 축제의장인 ‘코카-콜라 체육 대상’도 비대면으로 진행되어 심리적 허탈감을 느끼고 있을 선수들에게 어려운 시기를 잘 극복하고 응원하기 위해 꽃을 전달하게 됐다”며 “또한 코카-콜라가 화훼 농가를 위한 작은 활동에 동참할 수 있어 기쁘고, 대한민국 모든 사람들이 일상 속 소중하고 행복한 순간을 통해 힘든 시기를 잘 헤쳐 나가시길 진심으로 응원한다”고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr