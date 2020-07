스킨알엑스랩 '트러블 키트', 비레아 '천연항균 컬렉션'[신상컬렉션]

[컬처&라이프부 최정화 기자] "항균항균! 클린클린!"

트러블이 스멀스멀 올라와 사라질 기미를 보이지 않는 요즘. 뷰티人의 마음을 헤아려 출시한 '트러블 키트 신상'을 소개한다.

▷더모 브랜드 '스킨알엑스랩'이 여름철 피부 트러블을 케어해줄 '튼튼키트 2종'을 공개했다. ▷그린 어바니즘 브랜드 '비레아'가 첫 번째 프로젝트 컬렉션으로 피톤치드를 가득 담은 컬렉션을 론칭했다.

여드름 트러블 고민을 위한 '튼튼키트 2종' 세트 출시

‘스킨알엑스랩(SKINRx LAB)’에서 여름철 대표적인 피부 고민인 피부 트러블을 케어해줄 ‘튼튼키트 2종’을 새롭게 출시한다.

신제품 ‘튼튼키트 2종’은 피부 장벽 강화를 돕는 ‘마데세라 크림 15ml’ 3개입이 들어간 ‘피부장벽 튼튼 세트’와 수분 진정에 효과적인 ‘프레쉬 클리어링 앰플’ 2개입과 ‘마데세라 크림 15ml’ 1개입으로 구성된 ‘피부튼튼 진정 보습 세트’로 구성됐다. 파우치에 쏙 들어가는 콤팩트한 사이즈의 제품으로 구성되어, 휴가철 여행지에서도 사용하기 좋다.

‘마데세라 크림’은 10,000ppm의 천연유래 발효 세라마이드 복합체를 함유해 2주 만에 피부 고민 해결을 돕는 제품이다. 고농축 TECA가 외부자극으로부터 손상된 피부를 케어해주고, 특허기술 Pre-Lipid가 세라마이드를 수 억개의 리포좀으로 감싸 전달해 피부 속 깊숙이 보습을 채워준다. 임상을 통해 여드름성 피부의 사용 적합, 피부 장벽 개선 효과를 입증받았다.

‘프레쉬 클리어링 앰플’은 티트리 추출물과 마데카소사이드 성분이 민감해진 피부의 빠른 진정을 돕고, 고추냉이 추출물이 유분과 피지를 조절에 도움을 주는 제품이다. 피부 자극 테스트를 완료해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

천연 항균 '피톤터치' 컬렉션 론칭

'비레아(VIHREA)'가 첫 번째 프로젝트 '비레아 X 피톤터치' 컬렉션을 론칭했다.

잣나무의 청정한 피톤치드를 담은 방향 탈취제 '천연 잣나무 항균 산림욕'과 100% 잣나무 추출 오일인 '천연 잣나무 에센셜 오일'의 두 가지로 선보인다. 낯설지만 매력 있고 인상적인 향기와 강력하고 안전한 항균, 항염, 항산화 효과로 일상을 더 건강하고 행복하게 해준다.

비레아는 이 싱그러운 이름처럼 세상에 작지만 선한 영향력을 발휘하기 위해 태어났다. 비레아의 첫 번째 프로젝트는 잣나무의 피톤치드를 가득 담은 '비레아 X 피톤터치' 컬렉션이다. 나무가 스스로를 치유하기 위해 만들어내는 피톤치드는 활엽수보다 침엽수, 그 중에서도 잣나무에 가장 많이 함유돼 있다.

특히 잣나무 껍질에는 항균, 항염, 항산화 효과가 뛰어난 기능성 성분이 가득하다. 피톤터치는 (주)피러스 연구소의 피톤치드 권위자 김배용 교수가 수 년간 심혈을 기울여 독점 개발한 제품이다. 경기도와 강원도 청정지역에서 엄선한 잣나무 추출 성분이 탁월한 아로마테라피와 항균 효과를 선사한다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr