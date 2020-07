[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 336,653 전일가 76,500 2020.07.08 15:30 장마감 close 은 8일 포스코 포항제철소와 802억원 규모의 연와보수 협력작업 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 약 5.4%에 해당된다.

또 광양제철소와도 825억원 규모의 연와보수 협력작업 계약을 체결했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr