클리오 X 김우석, 토니모리 X 효민[스타☆뷰티]

클리오, 모델 김우석과 비공개 랜선 팬밋업 "팬들과 진솔한 만남"

스트릿 메이크업 브랜드 '클리오'가 모델 김우석과 클리오 고객의 첫 번째 행보인 ‘언택트 랜선 팬밋업’을 성황리에 마쳤다.

오직 100명의 이벤트 당첨자에게만 비공개로 실시된 이번 행사는 서울 홍대 인근의 클리오 매장인 클럽클리오 홍대입구 클럽 내부에서 약 80여분간 ‘언택트 라이브 방송 형태’로 진행됐다.

이날 김우석은 ‘최애 클리오 제품 PICK’, ‘디저트 먹방’, ‘애창곡 부르기’, ’랜덤 댄스’ 에 이르기까지 평소 활동에서는 볼 수 없었던 다양한 모습을 보여주며 시종일관 밝은 표정으로 팬들과 진솔하게 소통했다.

특히 ‘룰렛 이벤트’ 미션 에서는 ‘꽃도령 갓’, ’토끼 머리띠’ 등의 독특한 패션 소품들을 완벽하게 소화해 실시간 채팅창이 거의 마비되는 등 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈으며, 행사 말미에는 클리오 브랜드 모델로서의 포부와 팬들을 향한 애정이 듬뿍 담긴 그의 모습이 공개돼 훈훈함을 안겼다. 또한 이날 그의 무결점 비주얼을 완성한 제품이 클리오 ‘매드매트 스테인립(8호)’, ‘킬래쉬 슈퍼프루프 마스카라(볼륨컬링)’, ‘프로아이팔레트(2호)’라고 알려져 화제를 모으기도 했다.

이번 행사가 진행된 클럽클리오 홍대입구 클럽에는 모델 김우석이 랜선 팬밋업 당시 직접 착용한 아이템, 친필 싸인 등신대 등의 소품이 약 30일간 전시될 예정이다.

토니모리 ‘쇼킹카라’ 효민의 원픽 마스카라로 등극

스트리트 컬처 브랜드 토니모리의 신제품 ‘쇼킹카라’가 웹드라마 ‘횸스토어’의 마케팅 본부장 효민이 극찬하며 선택한 메인 신제품으로 선정됐다.

글로벌 스타 효민이 마케팅 본부장을 맡아 진행하는 ‘횸스토어’는 온라인 편집샵이라는 콘셉트 아래 판매할 제품을 글로벌 MD들이 직접 소싱·검증·판매해 눈길을 끌었다. 효민은 평소 패션과 뷰티 분야 등에서 자신만의 독보적인 스타일을 표현해왔던 만큼 ‘횸스토어’에서도 날카롭게 제품을 검증하며 똑똑하고 당찬 본부장으로서의 면모를 보여주며 뜨거운 반응을 얻었다.

효민과 각 글로벌 인플루언서로 구성된 MD들은 ‘더 쇼킹 카라 7종’의 다양한 브러쉬와 기능을 꼼꼼히 분석하며 제품력을 확인하는 시간을 가졌다. ‘더 쇼킹 카라’는 속눈썹 위에 면봉 올리기 실험부터 선풍기 불기, 안대 쓰기 등의 테스트를 통해 뛰어난 고정력과 지속력을 연속으로 증명해내며 MD역할의 출연진들은 물론이고 본부장 효민에게 놀라움을 선사했다. 특히, 중국 왕홍 유신월 MD는 직접 사용 전후를 비교하는 인증샷까지 제시하며 쇼킹카라 1호 ‘익스트림 볼륨’의 강력한 고정력과 컬링력에 대해 칭찬을 아끼지 않았다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr