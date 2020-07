목포기독병원, 급성기 뇌졸중 평가 2회 연속 ‘최우수 1등급’ 획득

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포기독병원이 건강보험심사평가원이 지난달 24일 공개한 급성기 뇌졸중 평가에서 100점 만점에 95점의 높은 점수를 획득해 수도권 대형병원들과 더불어 2회 연속 최우수 등급을 획득했다.

6일 목포기독병원에 따르면 평가결과 뇌 영상검사 실시율, 조기 재활 평가율, 연하 장애선별검사 실시율, 항혈전제 퇴원 처방률에서 100점 만점을 받았다.

전체 종합점수 95점을 획득해 동일평균 종합병원 90.8점 상급종합 및 종합병원 평균 92.45점보다 높은 점수로 서울 대형병원들과 더불어 높은 평균점수를 획득해 골든타임이 매우 중요한 뇌졸중 치료에 대한 전문성을 다시 한번 인정받았다.

이번 8차 적정성 평가는 급성기 뇌졸중 입원 건이 10건 이상인 상급종합병원, 종합병원 248개 의료기관, 6만 2000명을 대상으로 지난 2018년 7월부터 12월까지 진료 분으로 급성기 뇌졸중으로 증상 발생 후 7일 이내 응급실을 통해 입원한 환자를 대상으로 병원들이 어떻게 치료했는지를 평가했다.

뇌졸중은 우리나라 사망 원인 4위에 해당하는 위험도 높은 질환이기도 하다.

심사평가원에서는 급성기 뇌졸중에 대한 의료의 질 향상을 목표로 지난 2006년부터 ‘급성기 뇌졸중 적정성 평가’를 실시했으며, 평가를 통해 요양기관의 자발적인 질 개선을 유도하고 국민에게 의료 선택에 필요한 정보를 제공하고자 시행하고 있다.

목포기독병원은 뇌혈관질환이 의심되는 환자가 응급실을 통해 내원하면 신속한 진료시스템을 통해 전문 의료진이 면밀한 신경학적 검사와 진단과 함께 집중적인 관리와 즉각적인 치료를 위해 뇌졸중 집중치료실을 운영하고 있다.

목포기독병원 오인균 대표원장은 “코로나19로 사태에 지쳐있는 직원들에게 큰 선물을 안겨줘 기쁘다”며 “이번 급성기 뇌졸중 평가 최우수등급 획득은 의료의 질이 지속해서 향상되고 있다는 결과이며, 그간의 의료진과 직원들의 노고에 감사하다”고 말했다.

그러면서 “모든 분야에서도 질 높은 의료서비스를 제공해 지역민들에 선택을 기다리겠다”고 각오를 밝혔다.

목포기독병원은 지난 3월 보건복지부 국가건강검진 평가결과 서남권 유일 전 항목 우수 등급을 획득했고, 지난해에는 폐렴 적정성 평가 평가 1등급 획득, 지난 2018년 2월에는 특수건강진단 기관평가에서 최고등급인 S등급 획득하는 등 의료의 질 향상을 높여 지역민들에게 신뢰를 받고 있다는 평가를 받고 있다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr