클라랑스 안 묻어나는'립오일', 원더셀 '코코넛 마스크팩'[뷰티新]

▷립오일 분야의 리딩 브랜드 '클라랑스'가 강렬한 발색과 지속력을 장착한 NEW립오일을 출시했다. ▷미니멀 코스메틱 브랜드 '원더셀'이 코코넛을 원료로 한 트리트먼트 마스크 시트를 새롭게 선보인다.

클라랑스, 아시안 4컬러로 더 선명하고 글로시하게 안 묻어나는 NEW '립 컴포트 오일 인텐스'

클라랑스 NEW '립 컴포트 오일 인텐스'

클라랑스가 강렬한 미러 샤인 컬러의 NEW '립 컴포트 오일 인텐스'를 출시한다.

비비드한 색감이 입술에 밀착돼 마스크를 착용해도 묻어남이 없고, 립 케어와 안티-폴루션 효과까지 선사하는 혁신적인 립 오일이다.

오일의 풍부한 영양, 립글로스의 은은한 광채, 자연에서 영감을 받은 팝 컬러를 결합한 '립 컴포트 오일'은 '립 오일' 하면 떠오르는 전세계적 베스트셀러다. NEW '립 컴포트 오일 인텐스'는 여기에 라커처럼 강렬한 발색과 지속력을 결합한 제품이다. 컬러는 로즈우드, 핑크, 푸시아, 레드의 네 가지. 아시아 여성에게 가장 잘 어울리며 이번 시즌 트렌드에 꼭 맞는 컬러들로 구성했다. 또한 새로운 포뮬러에 맞춰 특별 개발한 애플리케이터를 내장해 누구나 손쉽게 정교한 립 메이크업을 완성할 수 있다.

원더셀, ‘코코넛 젤리’ 퍼밍 트리트먼트 마스크팩 출시

토탈 솔루션 코스메틱 브랜드 원더셀에서 퍼밍 트리트먼트 마스크를 출시했다.

원더셀에서 새롭게 출시한 퍼밍 트리트먼트 마스크는 주름 개선 및 미백 등 이중 기능성 프리미엄 마크스팩으로 천연 코코넛을 발효시켜 만든 순 식물성 겔마스크 시트 ‘고밀착 코코넛 젤리 바이오 3D 마스크 시트’를 사용했다.

‘바이오 셀룰로오스 시트’라고도 불리는 이 시트는 3차원 망상구조의 높은 강도로 일반 부직포시트 보다 뛰어난 밀착력과 보습력, 쿨링효과가 있다. 또한, 피부단백질구조와 유사한 구조로 이뤄져 있어 피부에 부착 시 편안한 느낌을 준다.

