文대통령, 개원연설 언제쯤…이번 주 넘기면 역대 가장 늦어

[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 6일 문재인 대통령의 21대 국회 개원연설이 이번 주 내 이뤄질 것으로 보고 막바지 점검에 나섰다. 야당이 이날부터 열리는 7월 임시국회에 참여하기로 결정하면서 여야가 개원식을 포함한 의사 일정 협상에 돌입할 것으로 기대하고 있다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석·보좌관 회의를 주재하고 지난 3일 국회에서 통과된 역대 최대 규모의 제3차 추가경정예산의 신속한 집행 및 7월 임시국회 개원 상황에 대해 언급할 것으로 전해졌다. 이날 수보회의에는 서훈 신임 국가안보실장이 처음으로 참석한다.

청와대는 당초 지난달 초를 염두에 두고 개원연설을 준비했으나 여야 원 구성 협상이 늦어지면서 이미 한 달 이상 지체된 상황이다. 그 동안 시시각각 국정 현안 및 외교안보 상황이 변화하면서 세 차례의 전면 개작을 포함해 총 8번의 수정이 이뤄졌다. 30분 이상의 긴 분량을 생각하면 쉽지 않은 과정이나, 최대한 여야 합의에 따라 정상화된 국회에서 연설이 이뤄질 수 있도록 인내심을 갖고 기다려 왔다.

강민석 청와대 대변인은 지난 1일 브리핑에서 "심혈을 기울여 작성한 30분 이상 분량의 연설문이 사장될 위기에 놓였다"며 "대통령이 국회 개원을 축하하는 일이 참 쉬운 일이 아니라는 생각이 든다"고 토로했다.

문 대통령의 개원 연설에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 국난 극복 의지와 한국판 뉴딜 등 경제 현안이 주로 담길 것으로 보인다.

만약 문 대통령의 개원연설이 이번 주를 넘길 경우 1987년 개헌 이래 가장 늦은 사례로 기록될 전망이다. 이제까지는 2008년 제18대 국회 개원 당시 이명박 전 대통령의 연설이 7월11일 이뤄져 가장 늦었다.

여당은 오는 15일 본격 시행되는 고위공직자범죄수사처(공수처)법을 비롯해 국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준, 노동3법(노조법·공무원노조법·교원노조법) 심사 등 산적한 현안을 이번 국회에서 추진할 것으로 보인다. 특히 공수처법은 문 대통령이 박병석 국회의장에게 별도 공문까지 보내 공수처장 후보자 추천을 요청하기도 했다. 아울러 박지원 국정원장 후보자와 이인영 통일부 장관 후보자에 대한 인사청문회 일정도 여야 협의가 필요한 사안이다.

