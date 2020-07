"코로나19 이후 수도권 순유입 인구 2배 증가…지방소멸 위험↑"

고용정보원 '포스트 코로나19와 지역의 기회'

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)여파로 수도권 인구유입이 증가하고 지방소멸 위험이 가속화되고 있다는 분석이 나왔다.

한국고용정보원은 6일 이 같은 내용의 '포스트 코로나19와 지역의 기회'라는 제목의 보고서를 발표했다.

국가통계포털의 인구이동통계 자료를 분석한 결과, 올해 3~4월 수도권 순유입 인구는 전년 동기 대비 2배 이상 늘어난 2만7500명으로 나타났다. 연령별로는 수도권 유입인구 4분의3 이상을 20대가 차지했다. 3~4월 수도권 유입인구 중 ▲20~24세 43.4%(1만1925명) ▲25~29세 32.1%(8816명)로 20대 비중은 75.5%로 나타났다.

보고서에 따르면 코로나19로 인해 지방소멸 위험도 가속화되는 것으로 나타났다. 전국 228개 시군구 기준 소멸위험지역은 지난해 5월 93개(40.8%)에서 올해 4월 105개(46.1%)로 12곳 증가했다. 이 같은 수치는 각 연도 5월 기준으로 2017년부터 2018년, 2018년부터 2019년까지 1년 간 각각 4곳 증가한 것과 비교하면 가파른 상승세인 것을 알 수 있다.

특히 이번에 새롭게 소멸위험지역으로 진입한 지역들은 경기도 여주시(0.467)와 포천시(0.499), 충북 제천시(0.457), 전남 무안군(0.488), 나주시 등 '시부'가 대거 포함됐다. 이상호 고용정보원 연구위원은 "대부분의 '군부'는 이미 소멸위험단계 진입이 완료됐으며, 이제 '시부'의 소멸위험단계 진입이 본격화되고 있음을 의미한다"고 밝혔다.

소멸위험지수는 '한 지역의 20~39세 여성인구 수를 해당 지역의 65세 이상 고령인구 수로 나눈 값'이다. 보고서는 소멸위험지수가 0.5 미만이면 소멸위험지역이라고 정의했다.

코로나19는 지역의 경기·고용 악화에도 차별적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 제조업 가동률 지수는 올해 3월 68에서 4월 63으로 하락했다가 5월에는 다시 54까지 하락해 2009년 금융위기 이후 최저치를 기록했다. 지역별로는 코로나19 확진자가 가장 많았던 대구에서 3월 34→4월 35→5월 29를 기록했다.

고용상황의 악화는 고용보험 데이터베이스(DB)에서 확인됐다. 올해 4월 기준 지역별 피보험자 추이에서 대구가 ?0.6%로 유일하게 마이너스 증가율을 보였다.

이 연구위원은 "코로나19 이후 지방에서 수도권으로의 청년층 인구이동이 확대되고 지방소멸 위험이 가속화되고 있다"며 "산업과 지역에 따른 코로나19 영향은 향후 다양한 방식으로 나타날 것이므로 위기 극복을 위한 대응 체계도 산업-지역의 특성에 따라 달라야 한다"고 강조했다.

