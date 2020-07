지난해 이어 '교육 공공데이터 활용 대회' 개최

[아시아경제 이현주 기자] 교육 공공데이터를 해석 및 해결하는 능력을 향상 시키는 대회가 열린다.

교육부는 한국대학교육협의회 및 한국교육학술정보원과 제2회 교육 공공데이터 활용대회를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 대회 주제는 교육 공공데이터를 활용한 창의적 아이디어로 데이터 리터러시 분야와 창업 아이디어 분야로 나누어 실시된다. 데이터 리터러시 분야는 초등학교 4~6학년과 중·고등학생을 대상으로 하며 학생 수 3명 이내로 지도교사를 반드시 포함해 한 팀을 구성해 참가할 수 있다. 창업 아이디어 분야는 대학·대학원생 및 일반인을 대상으로 하며 개인 또는 팀으로 참가 가능하다.

최우수상은 분야별로 2차 심사를 통과한 3팀을 최종 심사해 선정된다. 접수 기한은 9월 25일까지다. 이번 대회부터는 아이디어상을 통해 대국민 온라인 투표를 통해 분야별 한 팀도 선정된다. 최종심사 결과와 상관없이 추가로 수여된다.

