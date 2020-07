조달청, ‘안동 와룡~봉화 법전 국도건설’ 등 64건 공사입찰

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 6일~10일 국토교통부 부산지방국토관리청 수요 ‘안동 와룡~봉화 법전 국도건설공사’ 등 64건에 2630억원 상당의 공사입찰을 집행한다고 5일 밝혔다.

입찰은 울산시 수요 ‘울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비공사’ 등 48건(전체의 75%)을 지역제한 입찰 또는 지역의무 공동도급 대상으로 한다.

이를 통해 조달청은 공사대금 기준 1069억원 상당(전체의 41%)을 지역 업체가 수주할 것으로 예상한다. 이중 지역 업체만 참여할 수 있는 지역제한 입찰공사 규모는 37건에 651억원 상당이다.

지역별 발주량은 경북이 1108억원으로 가장 많고 울산 278억원, 전북 265억원 등이 뒤를 잇는다. 이외에 지역에선 총 979억원이 발주될 예정이다.

조달청은 안동 와룡~봉화 법전 국도건설공사(890억원) 1건을 종합심사낙찰제로 입찰하고 이외에 다른 공사는 종합심사(간이형·197억원), 종합평가(문화재수리·13억원), 적격심사(1512억원)와 수의계약(18억원)으로 각각 집행할 예정이다.

