[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북도는 5일 군산 미군 부대원인 20대 A씨가 코로나19 양성 판정을 받고 격리 조처됐다고 밝혔다.

도내에서는 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 29번째 확진 판정을 받았다.

A씨는 지난 2일 델타항공 비행기로 인천공항에 도착했고 부대 차량으로 군산 부대로 이동 했으며, 부대 도착 직후 검사 이후 격리됐다.

군산 미군부대원 A씨는 4일 양성 판정을 받은 뒤 오산 비행장 환자 격리소로 이송됐고, 차량 운전수 2명 등 7명과 접촉한 것으로 알려졌다.

전북도 보건당국은 질병관리본부 긴급상황실 보고 하고, 인천공항 검역소에 입국 항공기와 공항 내 접촉자 파악을 위한 공문을 발송했다.

