산업부, '슬기로운 냉방요령' 캠페인 시행

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부는 오는 6일부터 9월18일까지 여름철 절전캠페인을 한다고 밝혔다. 효율적인 냉방설비 가이드라인을 안내한다.

산업부는 절전캠페인시민단체협의회, 한국에너지공단 등과 함께 캠페인을 진행한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 비대면 위주로 한다.

'슬기로운 냉방요령'을 주제로 협의회 및 공단과 협업해 국민과 함께하는 온라인 캠페인을 펼쳐 나간다.

슬로건은 '씃(Safe, Save, Smart)한 에너지 생활, 생활 방역 속 슬기로운 냉방요령'이다.

협의회와 공단은 슬기로운 냉방요령 관련 영상, 카드뉴스, 웹툰 등을 시리즈로 만들어 유튜브, SNS 등에 홍보한다.

산업부는 국민들이 효율적으로 에어컨을 쓸 수 있도록 '냉방설비 운전관리 가이드'를 새롭게 마련해 캠페인 기간 집중 홍보할 것이라고 강조했다.

지난 5월27일 중앙재난안전대책본부가 '생활 속 거리두기 세부지침'의 일환으로 발표한 에어컨 사용수칙을 준용해 생활에서 써먹을 수 있는 정보를 실었다.

산업부 관계자는 "이를 통해 에너지절약은 물론 국민들의 건강한 여름 나기에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

협의회와 공단은 캠페인 중 국민 참여형 이벤트를 지속 개최한다. 이벤트 참여자에게 추첨 후 스마트 플러그, 탁상용 선풍기, 기프티콘 등의 경품을 준다.

