[아시아경제 강혜수 기자] 4일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 포레스텔라가 몽니의 3연승을 꺾고 1승을 차지했다.

이날 '불후의 명곡'은 2020 상반기 결산 특집 1부가 진행됐다. 이에 김경호, 몽니, 육중완밴드, 퍼플레인, 최정원, 남상일, 김태연, 민우혁, 포레스텔라, 김호중, 조명섭, 나태주, 요요미가 화려한 대결을 펼쳤다.

몽니는 나태주, 퍼플레인, 김경호를 차례로 무너뜨리며 3연승을 거둔 상황이었다. 여기에 포레스텔라가 몽니에 도전, 조수미의 'Champions'를 선곡해 환상적인 화음을 선사했다. 이에 판정단은 마음을 돌려 파죽지세 몽니를 제치고 포레스텔라에 1승을 안겨줬다.

KBS2 음악프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr