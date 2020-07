경북도교육청, 학생선수 '인권 실태' 전수조사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 오는 6∼17일 도내 370여 개 운동부 학생선수 3930명을 대상으로 학교운동부 (성)폭력, 학생선수 인권보호 등에 대한 실태 점검에 나선다.

최근 체육계 폭력 문제와 관련해 학생선수의 인권 보호를 위한 조치 방안으로, 도내 초·중·고 학교운동부를 대상으로 전수조사키로 했다는 게 경북도의 설명이다.

이에 따라 3일 학교체육 업무 담당자를 대상으로 포항교육지원청에서 긴급회의를 열었다. 주요 내용은 학생선수 인권 실태 전수 조사 방식과 스포츠 (성)폭력 예방 대책, 학생선수의 인권 보호 강화 방안 등이다

임종식 교육감은 "트라이애슬론 국가대표 최숙현 선수의 사망사고와 관련해 깊은 애도의 뜻을 표한다"면서 "이번 학생선수 인권 실태 전수 조사 결과를 토대로 학교 운동부 내 잠재한 학생선수 인권 침해를 사전에 예방할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.

