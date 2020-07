◆호모 스페이스쿠스= 미국의 새로운 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 프로그램과 정부ㆍ민간이 함께 참여하는 뉴 스페이스를 중심으로 우주개발의 현주소를 짚어본다. 가장 큰 변화로 군사ㆍ학술에서 산업으로 확장된 우주탐사의 성격을 가리킨다. 우주에서 돈을 버는 새로운 인류의 시대가 도래했다는 것. 저자는 '호모 스페이스쿠스 시대(Homo Spacecus)'라고 명명한다.(이성규 지음/플루토)

◆아가씨와 빵= 시인이 그리는 아가씨는 매일매일 노동한다. 도시에서 마주하는 삶의 누추를 그대로 받아들이며 반복되는 생활을 성실히 가꾸어 나간다. 다리를 절룩일 때조차 씩씩한 아가씨. 저녁이 되면 한데 모여 청유형 대화를 나눈다. 악착스러운 생존의 세계에서 서로 용기를 내자며 손을 내민다. 몸으로 나누는 생물의 위로이자 맨살의 에로스다.(심민아 지음/민음사)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr