6월 외환보유액 석 달 연속 증가…4107억달러

[아시아경제 김은별 기자] 외화자산 운용수익이 늘면서 6월에도 외환보유액이 증가, 사상 최대 기록을 갈아치웠다.

한국은행은 지난 6월 말 기준 외환보유액이 4107억5000만달러로 전월 말 대비 34억4000만달러 증가했다고 3일 밝혔다. 지난 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 큰 폭 감소했던 외환보유액은 지난 4월부터 증가세를 이어가고 있다.

외환보유액 증가는 외화자산 운용 수익이 발생한 데다, 미 달러화 약세로 기타 통화표시 외화자산의 달러화 환산액도 늘어난 데 따른 것이라고 한은은 설명했다.

외환보유액의 90.7%를 차지하고 있는 유가증권이 3725억8000만달러로 전달대비 68억8000만달러 늘었다. 예치금은 260억4000만달러로 2억8000만달러 증가했다. IMF에 대한 교환성 통화 인출 권리인 'IMF 포지션'(42억5000만달러)도 2억6000만달러 늘었다. IMF 특별인출권은 30억8000만달러였으며, 금 보유액은 47억9000만달러로 전달대비 변동이 없었다.

한국의 외환보유액 규모는 5월 말 기준 세계 9위 수준이다. 중국(3조1017억달러)이 가장 많고, 일본(1조3782억달러)과 스위스(9120억달러)가 뒤를 이었다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr