[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 에릭 찬(陳國基) 홍콩 행정장관 사무실 주임이 새로 꾸려진 홍콩 국가안보위원회 비서장으로 임명됐다.

2일 중국 관영 신화통신은 '중화인민공화국 홍콩특별행정구 홍콩 국가보안법(홍콩보안법)' 규정에 따라 캐리람 홍콩 행정장관의 지명으로 국무원이 2일 에릭 찬을 홍콩 국가안보위원회 비서장으로 임명한다고 보도했다.

홍콩 국가안보위원회는 홍콩보안법에 따라 신설되는 홍콩 안보 총괄 기구다. 홍콩 행정수반인 람 장관이 위원장을 맡지만 중국 중앙정부가 임명한 국가안전사무고문이 파견돼 사실상 중앙정부 관할 기구 역할을 한다.

