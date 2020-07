2일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 SK바이오팜 코스피 상장 기념식에서 조정우 SK바이오팜 대표(가운데) 등 참석자들이 시초가 확인 퍼포먼스를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.