동인비 ‘현 올인원 플루이드’ 출시

[아시아경제 이선애 기자] 정관장 프리미엄 홍삼 화장품 브랜드 동인비가 단 하나의 제품으로 피부에 풍부한 수분감을 공급해 남성의 스킨케어를 완성할 수있는 ‘현 올인원 플루이드’를 출시했다고 2일 밝혔다.

‘현 올인원 플루이드’는 복잡한 스킨케어 단계를 건너뛰고 간편하게 한 가지 제품으로 피부 관리를 하고자 하는 남성 소비자를 겨냥한 올인원 제품이다. 스킨과 로션의 중간제형으로 산뜻한 발림성과 보송하고 깔끔한 마무리감이 특징이다.

동인비 현 라인의 수분 보습 시스템인 ‘하이드로 락킹 시스템(Hydro Locking System)’은 홍삼에서 유래한 피부 보습성분인 ‘홍삼응축수’와 ‘홍삼글루칸’, ‘홍삼 세라마이드’ 성분이 합쳐져 거친 남성 피부에 촉촉함을 선사한다.

뿐만 아니라, 남성 피부에 효과적인 한방복합원료인 복령균핵추출물과 지치뿌리추출물이 장시간 마스크 착용과 면도 등으로 예민해진 남성 피부를 효과적으로 케어해준다.

피부 지질과 유사한 동인비만의 포뮬러로 보습인자와 유효성분이 바르는 순간 피부에 빠르게 흡수되어 번들거림 없이 산뜻하게 마무리된다.

동인비 관계자는 "가벼운 사용감과 간편하면서도 뛰어난 기능성의 남성 화장품을 원하는 소비자들이 증가함에 따라 세 가지를 모두 만족시키는 ‘현 올인원 플루이드’를 출시하게 됐다”며, “끈적임을 싫어하거나 스킨, 로션, 에센스를 한 번에 케어하기를 원하는 남성에게 딱 맞는 원 솔루션이 될 것이다”고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr