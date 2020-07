기아차, 6월 판매 20만7406대…전년比 12.1%↓

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차가 6월 총 20만7406대를 판매해 전년동기 대비 12.1%가 감소했다고 1일 밝혔다.

내수에서는 6만5대가 판매되며 전년 동기 4만2405대보다 41.5%가 증가했다. 반면 해외는 14만7401대가 판매되면서 전년 동기 19만3442대보다 23.8%가 감소한 것으로 나타났다.

차종별 실적은 스포티지가 3만 792대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스가 2만 5550대, 쏘렌토가 2만 2426대로 뒤를 이었다.

내수에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토(1만 1596대)로 3개월 연속 기아차 월간 판매량 1위를 기록했다. 승용 모델은 K5 1만 145대, K7 5652대, 모닝 3260대 등 총 2만 5766대가 판매됐다.

쏘렌토를 포함한 레저용차량(RV) 모델은 셀토스 5536대, 카니발 3286대, 모하비 2548대 등 총 2만 8361대가 팔렸다. 상용 모델은 봉고Ⅲ가 5657대 팔리는 등 버스와 트럭을 합쳐 총 5878대가 판매됐다.

수출은 스포티지가 2만 8337대 팔리며 해외 최다 판매 모델로 이름을 올렸고 셀토스가 2만 14대, K3(포르테)가 1만 5992대로 뒤를 이었다.

기아차 관계자는 “코로나19 사태로 경영 불확실성이 커진 상황이지만 적극적인 리스크 관리를 통해 부정적 영향을 최소화하는 한편, 하반기에는 카니발과 스포티지 등 신차를 앞세워 어려움을 돌파해 나갈 것”이라고 밝혔다.

