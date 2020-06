다음달 6일 컴백 SF9, '여름 향기가 날 춤추게 해' 티저 공개

정규 1집 '퍼스트 컬렉션' 발매 후 약 6개월 만에 컴백

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 SF9(영빈, 인성, 재윤, 다원, 로운, 주호, 태양, 휘영, 찬희)이 다음달 6일 새로운 미니앨범 '글로리어스'(9loryUS)를 발매하고 활동에 나선다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 30일 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 여덟 번째 미니 앨범 '글로리어스'(9loryUS) 타이틀곡 '여름 향기가 날 춤추게 해'(Summer Breeze) 뮤직비디오 티저를 공개했다.

공개된 영상에서 멤버들은 멋있는 수트 차림을 하고 고급스러운 바에 모였다. 이어 즐겁게 대화를 나누고 있지만, 테이블 밑으로는 서로를 향해 총을 겨누고 있어 궁금증을 자아낸다.

특히 영상 말미에 등장하는 휘영은 꽃다발을 들고 등장해 눈길을 끈다.

소식이 전해지자 팬들은 "벌써부터 기대된다", "티저보니 이번 앨범 대박 날 것 같다", "휘영이 얼굴 미쳤다" 등 기대감을 드러냈다.

한편 SF9의 새 앨범 '글로리어스'는 오는 7월6일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

지난해 발매된 정규 1집 '퍼스트 컬렉션' 이후 6개월 만의 앨범인 '글로리어스'는 멤버 아홉 명이 하나가 돼 맞이하는 뜨겁고 찬란한 순간을 담은 앨범이다.

타이틀곡은 '여름 향기가 날 춤추게 해'(Summer Breeze)로 자유롭고 청량한 여름의 느낌을 담은 하우스 장르 노래다. 특히 SF9의 화려한 비주얼과 퍼포먼스가 조화롭게 어우러져 이전보다 더 발전한 무대를 선사할 예정이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr