임실군, 청웅중학교 치매극복 선도학교 지정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군치매안심센터에서는 청웅중학교(교장 정육진)를 치매극복 선도학교로 지정하고 지난 29일 현판 전달식을 가졌다.

이에 앞서 센터에서는 지난달 26일 치매극복선도학교 지정을 위해 청웅중학교 전교생과 교직원을 대상으로 치매에 대한 부정적 인식개선교육과 치매바로알기 교육을 실시한 바 있다.

청웅중학교는 이번교육을 통해 배운 내용을 바탕으로 치매환자와 가족을 이해하고, 치매예방을 위해 함께 노력하며 응원하는 치매파트너 역할을 수행할 예정이다.

정육진 청웅중학교장은 “치매극복 선도학교 지정을 통해 재학생 모두가 치매에 대한 부정적 인식을 개선하고 치매환자와 가족을 이해하며 배려하는 따뜻한 마을을 갖길 바란다”고 말했다.

양형식 보건의료원장(치매안심센터장)은 “치매환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 살아갈 수 있는 문화가 정착토록 노력할 것이며, 다양한 주체의 참여로 지역사회 내 치매환자와 가족이 소외되지 않고 존중받으며 생활할 수 있는 치매친화적 환경 조성에 노력하겠다”고 말했다.

