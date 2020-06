[아시아경제 이민지 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 200 등락률 +1.05% 거래량 1,358,561 전일가 19,050 2020.06.30 15:30 장마감 close 케미칼 부문은 올해 여수사업장, 울산 1·2사업장, 여수 TDI 사업장 소속 노동조합이 임금교섭을 사측에 위임하기로 했다고 30일 밝혔다.

노조 측은 "석유화학산업 저성장 기조 속에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)까지 겹치며 회사 경영활동이 어려워졌다"며 "위기 극복에 조합원들도 참여해야 한다는 의지를 모아 임금 교섭을 위임했다"고 설명했다.

한화솔루션 에 따르면 케미칼 부문 노조는 지난 2009년 금융위기 당시를 비롯해 회사가 어려움을 겪을 때마다 임금 교섭 권한을 양보해왔다.

