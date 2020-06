DGB대구은행, 모바일 앱 'IM뱅크' 업그레이드 이벤트

송금 요청 · 더치페이 기능 메뉴 개선…7월 한달간 고객 사은행사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] DGB대구은행(은행장 김태오)은 모바일 앱 'IM뱅크 송금 요청' 및 더치페이 메뉴를 개선하면서 경품 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

'IM뱅크 송금 요청 기능'은 이번 서비스 업그레이드로 새롭게 추가되는 것으로, 별도 계좌번호를 외우거나 받지 않아도 상대방의 연락처만 알면 바로 돈을 주고받을 수 있는 기능이다.

IM뱅크 앱 메인 화면에 자리한 '송금 요청' 메뉴를 클릭한 후, 핸드폰에 저장된 연락처 중에서 송금을 요청할 친구를 선택하면 최대 10명에게 각각 다른 금액으로 보낼 수 있다.

다양한 메시지와 캐릭터로 조합된 요구 사항을 선택한 후 카카오톡이나 문자 메시지로 공유하면 완료되는데, 입금 은행과 계좌번호를 별도로 전달받아 메모하지 않고 핸드폰에 저장된 연락처로 바로 메시지를 보낼 수 있는 편리함이 큰 장점이다.

더치페이 기능도 편리하게 업그레이드됐다. 특히 젊은층 사이에서 활성화된 디지털 온라인 갹출 방법을 중년층에서도 편리하게 사용할 수 있도록 프로세스를 더 쉽게 개편했다. 인당 최대 50만원까지, 30명까지 더치페이를 요청할 수 있는 기능 역시 송금 요청 메뉴와 마찬가지의 절차로 IM뱅크 앱을 통해 간편하게 요청할 수 있다.

DGB대구은행은 이같은 기능 개편을 기념해 7월 한 달간 서비스를 이용한 고객을 대상으로 경품을 추첨 증정하는 '못 받은 돈 받아 드림' 이벤트를 실시한다. 기간 동안 IM뱅크 '송금 요청·더치페이' 기능을 한 번이라도 이용한 고객은 자동 응모된다. 최다 이용 고객에게 설빙 빙수 교환권(3명), 편의점 컵라면 교환권(1000명, 자동 추첨)이 주어진다.

DGB대구은행 관계자는 "직관적인 접근으로 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 IM뱅크 송금 요청 및 더치페이는 연락처만으로 동시에 여러 사람에게 입금 메시지를 전달할 수 있다는 것에 중점을 뒀다"면서 "언택트 시대 온라인 거래 및 카드 사용이 늘어나는 금융 생활에 이번 이벤트가 편의성 증대에 도움이 되길 바란다"고 전했다.

