코로나 ‘양성’ 광주 70대 여성, 재검사서 최종 ‘확진’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 ‘양성’ 반응이 나와 재검사를 실시한 70대 여성이 최종 확진 판정을 받았다. 광주지역 45번째 확진자다.

30일 광주광역시에 따르면 이날 오후 5시 광주시보건환경연구원이 민간 수탁기관에서 코로나19 양성 반응이 나온 70대 여성 A씨에 대해 재검사한 결과 최종 확진 판정을 내렸다.

광주 북구 중흥동에 거주하는 A씨는 지난 22~24일 배를 이용해 제주도 여행을 다녀온 것으로 확인됐다. 이동 중에는 줄곧 마스크를 착용했다.

제주도를 다녀온 이후 지난 27일 장염증상을 보여 북구 해피뷰병원에 입원했다. 29일 흉부 X-Ray 촬영 결과 폐렴 소견으로 코로나19 검사를 실시해 ‘양성’ 판정을 받았다.

광주시는 접촉한 의료진과 같은 병실을 사용한 환자의 검체를 채취해 검사를 의뢰하고, 자가격리를 조치했다.

또 A씨의 추가 동선과 접촉자를 파악하는 데 주력하고 있다.

