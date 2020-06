에이프로젠KIC, 계열사 에이프로젠제약 주식 500억원 규모로 취득

[아시아경제 이민지 기자] 에이프로젠KIC는 계열사인 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 1,850 전일대비 50 등락률 -2.63% 거래량 8,563,717 전일가 1,900 2020.06.30 15:30 장마감 close 주식회사의 주식 3333만3334주를 500억원에 취득한다고 30일 공시했다. 이는 자기자본 대비 9.48%에 해당한다. 취득후 소유주식수에 따른 지분비율은 31.26%다.

취득방법은 주주우선공모증자 참여를 통한 현금취득으로 취득 목적은 신규사업투자다.

