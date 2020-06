수출입銀, 에티오피아 '코로나19' 대응에 7000만달러 지원

의료기자재와 코로나대응 사업에 각각 3000만 달러, 4000만 달러 지원

양국간 우호관계 증진·보건환경 개선 넘어, K-방역·바이오 수출길 확대 이바지

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행이 코로나19 긴급대응을 위한 에티오피아의 방역 SOS에 응답했다.

수은은 에티오피아 ‘의료기자재 공급사업’에 3000만 달러, ‘코로나대응 프로그램차관 사업’에 4000만 달러 등 총 7000만 달러의 대외경제협력기금(EDCF)을 지원하는 차관공여계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

대외경제협력기금은 장기 저리의 차관자금을 제공해 개발도상국의 산업발전 및 경제안정을 지원하고, 우리나라와의 경제교류를 증진하는 개도국 경제원조 기금으로 수은이 운용·관리 중이다.

방문규 수은 행장은 이날 여의도 본점에서 쉬페로우 쉬구트(Shiferaw Shigute) 주한 에티오피아 대사와 만나 이 같은 내용의 차관공여계약서에 서명했다.

방 행장은 이 자리에서 “에티오피아의 코로나19 긴급 대응을 위한 최우선 추진 보건사업을 지원함으로써 두 나라간 협력관계 증진과 함께 한국기업의 아프리카 진출 확대에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

수은이 코로나 19 긴급 대응과 관련해 아프리카에 EDCF를 제공하는 건 이번이 처음이다.

이번 차관 계약은 지난 4월 정부가 대외경제장관회의를 통해 발표한 ‘개도국 코로나19 대응을 위한 보건의료분야 EDCF 긴급지원계획’ 이행의 일환으로 체결됐다.

이번 사업이 완료되면 양국간 우호관계 증진과 에티오피아의 보건환경 개선은 물론, EDCF를 통한 K-방역·바이오가 아프리카 대륙으로 진출하는데 촉매제 역할을 할 것으로 수은은 기대하고 있다.

수은 관계자는 “이번 기자재 차관은 수원국의 코로나19 대응의 긴급성을 고려해 통상 2년 소요되는 절차를 간소화하여 조속한 지원이 가능토록 했다”면서 “인공호흡기, 진단장비 등 K-방역·의료기자재를 생산 중인 우리 중소·중견기업이 아프리카 시장에 진출할 수 있는 교두보를 확보했다는 데 의의가 있다고 말했다.

