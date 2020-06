헤어진 여자친구 부친 살해한 30대 검찰 송치

[아시아경제 김연주 인턴기자] 헤어진 여자친구 일가족에게 흉기를 휘둘러 부친을 사망하게 한 30대 남성이 검찰에 송치됐다.

전북 정읍경찰서는 살인 등의 혐의로 구속된 A(32)씨를 기소의견으로 검찰에 송치했다고 30일 밝혔다.

A씨는 지난 17일 오후 8시50분께 정읍시 산내면의 한 주택에서 헤어진 여자친구 아버지인 B(67)씨의 가슴과 목을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

또 전 여자친구와 그의 어머니에게도 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다.

헤어진 여자친구와 어머니는 병원으로 옮겨져 치료를 받은 것으로 알려졌다.

A씨는 범행 뒤 스스로 목과 손목 등을 흉기로 찔러 자해한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 헤어진 여자친구의 부모님이 교제를 반대한다는 이유로 집 앞마당에 있던 깨진 유리조각과 차량에 있던 흉기로 이같은 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰이 신고를 받고 출동했을 당시 A씨는 주택 안에서 쓰러진 채 발견됐다.

