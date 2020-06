'박정희 전 대통령 전복 모의' 故원충연 육군 대령, 재심서 징역형 확정

[아시아경제 김형민 기자] 박정희 전 대통령 집권 시절 쿠데타를 모의했다가 사형 선고를 받은 고(故) 원충연 육군 대령이 재심에서 징역형으로 감형됐다.

대법원 3부(주심 노태악 대법관)는 원 전 대령의 아들이 낸 재심 사건 상고심에서 원 전 대령에게 징역 15년을 선고한 원심을 확정했다고 30일 밝혔다.

재판부는 "원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 옛 국가보안법에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다"고 이유를 밝혔다.

원 전 대령은 1965년 2월 박 전 대통령이 민간에 정권을 이양하기로 한 '5ㆍ16 쿠데타 공약'을 지키지 않는다며 다른 군인들과 쿠데타를 모의했다.

같은 해 5월 16일 대통령과 중앙정보부장, 국방장관 등을 체포하고 새 정부를 수립할 계획이었다.

하지만 쿠데타 모의는 시행 전 발각됐다. 원 전 대령은 군에 체포돼 군사법원에서 사형을 선고받고 복역하다 1981년 대통령 특사로 풀려났다.

재심을 개시한 1심은 원 전 대령에게 사형에서 감형한 징역 17년을 선고했다.

쿠데타가 모의에 그쳤고 원 전 대령이 수사 당시 고문을 당한 점 등이 감형 요인이 됐다.

2심은 대부분 1심 판단을 유지했지만 반란음모죄와 반국가단체구성죄의 법리 적용이 일부 잘못됐다고 보고 형량을 징역 15년으로 줄였다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr