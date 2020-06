“부산 기장군 빠르네” ‘재난소득’ 가장 빨리 주고 마치고

기장형 재난기본소득, 3월 지급시작 후 6월말 완료

추가로 3월28일~4월30일 전입자 등에 지급 확대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 전국 지자체 가운데 가장 먼저 재난기본소득 지급을 시작한 부산 기장군이 100% 지급 완료했다. 추가 지급 신청도 받기로 했다.

기장군은 지난 3월 27일부터 전국 최초로 시작한 ‘기장형 재난기본소득’ 지급이 미신청자를 빼고 완료했다고 30일 밝혔다.

기장군은 시·구·군간 지급 기준일이 달라 재난기본소득을 지급받지 못하는 전입자를 비롯한 결혼이민자 등에게 추가로 6월 조례 개정 절차를 통해 구제 방안을 마련했다.

추가지급 대상자는 3월 28일~4월 30일과 신청일 현재 기장군에 주민등록(체류지)을 둔 결혼이민자(국적미취득자) 354명, 영주권자 외국인 114명, 외국민 128명, 출생자 46명, 전입자 1858명으로 총 2500여명이다.

추가지급 신청은 오는 7월 6일부터 주소지 읍면 행정복지센터에서 신청할 수 있다. 이전 주소지에서 지원받은 대상자는 형평성을 고려해 지원대상에서 제외하기로 했다.

오규석 기장군수는 “기장형 재난기본소득을 가장 먼저 지급한 이번 결정이 기장군민으로서의 자긍심을 가질 수 있는 계기가 될 것”이라며 “기장군이라는 울타리 안에서 한 분도 소외되지 않도록 조속히 지급할 계획”이라고 말했다.

기장군은 코로나19 여파로 어려움에 직면한 군민의 생활안정과 지역경제 활성화를 위해 6월 30일 현재 기장군민 16만5553명에게 1인당 10만원씩 기장형 재난기본소득 지급을 완료했다.

