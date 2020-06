창원시, 7월 1일 제10회 창원 시민의 날 기념식 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 통합 10주년을 맞은 창원시가 7월 1일 오후 7시 30분부터 창원광장에서 ‘제10회 창원 시민의 날 기념식’을 개최한다.

시는 2011년 3월 31일 창원 시민의 날 조례를 제정해 매년 7월 1일을 ‘창원 시민의 날’로 지정하고 기념행사를 개최하고 있다. 특히 올해 제10회 창원 시민의 날 기념식은 창원광장에서 처음으로 개최된다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이라는 특수한 상황에 기념식이 개최되는 만큼 사전 행사장 소독 및 참석자 발열 체크, 좌석 간 거리 두기 등 방역대책을 적극 실시할 계획이다.

시는 코로나19 예방을 위해 참여한 자원봉사 의료진, 기부자, 착한 임대인 등에 대해 초청장을 사전에 발송해 눈길을 끌고 있다.

김화영 창원시 자치행정과장은 “코로나19 예방을 위해 불가피하게 참석자를 제한해 시민의 날 기념식을 진행하게 돼 시민들께 양해해 주시기를 부탁드린다”며 “내년 시민의 날 기념식은 시민 모두가 함께할 수 있는 행사로 준비하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr