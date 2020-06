패스트파이브 "비즈니스 플랫폼 도약"

성인교육 스타트업 패스트캠퍼스에 170억 투자

[아시아경제 김철현 기자] 공유 오피스 기업 패스트파이브가 국내 성인교육 스타트업 패스트캠퍼스를 품고 기업 비즈니스 플랫폼으로 도약한다는 비전을 공개했다. 공유 오피스 입주 회원에게 차별화된 교육 서비스를 제공하는 등 다양한 방식으로 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망된다.

패스트파이브(대표 김대일)는 30일 패스트파이브 여의도점에서 기자간담회를 열고 최근 패스트캠퍼스에 170억원을 투자해 단일 최대 주주가 됐다고 밝혔다. 패스트캠퍼스는 지난 5년간 연평균 190%의 매출 성장을 기록하고 있는 성인교육 플랫폼으로 패스트파이브의 모회사인 패스트트랙아시아의 교육분야 자회사다. 올해 월 평균 매출 30억원을 돌파했고, 첫 분기 흑자 전환을 기록하며 성장세를 이어가고 있다.

패스트파이브는 앞으로 패스트캠퍼스와의 적극적인 협업을 통해 기업 비즈니스 플랫폼으로 도약한다는 전략이다. 입주 멤버(회원)에 대한 교육 서비스 혜택을 강화하고 패스트캠퍼스 고객을 대상으로 채용을 연계하는 방안을 구상하고 있다. 패스트파이브 입주 멤버들은 임직원 교육, 헤드헌팅, 기타 임직원 복리후생 등의 서비스를 제공 받을 수 있게 된다. 패스트파이브 공간은 패스트캠퍼스 교육장으로 쓰인다.

패스트파이브는 이날 간담회에서 오피스 사업 부문에 대한 성장 계획도 밝혔다. 2015년에 설립된 패스트파이브는 연평균 157%의 매출 성장을 기록하며 지난해 전년 대비 2배 이상 성장한 매출 425억원을 기록했다. 최근 여의도점을 오픈하면서 국내에 25개 지점을 보유하고 있는데 2023년까지 지점 수를 80개로 늘릴 계획이다. 이렇게 되면 패스트파이브 멤버 수는 현재 1만7000여 명에서 3만명, 전용면적은 6만9000㎡에서 26만4000㎡로 증가하게 된다.

컨설팅 기반의 신규 비즈니스를 또 다른 성장 동력으로 내세운다는 기업 전략도 제시했다. 대형 고객의 니즈를 반영해 맞춤형으로 오피스 환경을 구축하는 '오피스 솔루션'과 소형 빌딩 건물주를 대상의 건물 위탁 운영 서비스를 제공하는 '빌딩솔루션'이 대표적 신규 비즈니스 아이템이다.

김대일 패스트파이브 대표는 "성인교육 스타트업 패스트캠퍼스의 교육 콘텐츠와 기업 고객을 패스트파이브의 오피스 비즈니스와 유기적으로 결합해 시너지를 창출할 계획"이라며 "오피스솔루션, 빌딩솔루션 등 신규 비즈니스의 양적 확장을 추진하고 주거, 채용, 미용, 식음료 등 기업 고객들의 니즈를 충족시킬 수 있는 플랫폼 서비스로 확장해 패스트파이브 2.0으로 진화하겠다"고 밝혔다.

