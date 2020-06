우리카드, 제주여행 특화 카드 출시…"5% 추가할인"

'카드의정석 유니마일 인 제주' 출시

전용 홈페이지 특가에 추가 5% 할인

저비용항공사 초과 위탁수하물 5kg 무료, 수하물 우선 처리 혜택

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 제주 여행에 필요한 혜택을 한 장의 카드에 모두 담은 '카드의정석 유니마일 인 제주'를 출시했다고 30일 밝혔다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 해외여행의 대안으로 제주도가 인기를 끌면서 지난해 선보인 저비용항공사 통합 카드인 '카드의정석 유니마일'에 제주 여행 서비스를 강화해 출시됐다.

이 카드는 제주닷컴을 기반으로 만든 전용 홈페이지에서 항공권, 숙박(호텔, 리조트, 펜션), 입장권(박물관, 전시회, 레저·스포츠), 외식 결제 시 5% 추가 할인 혜택을 제공하며, 국내선 항공권의 경우 발권 수수료까지 면제된다. 제주항공, 진에어, 티웨이항공, 에어서울에서 초과 위탁수하물 5kg 무료 혜택과 에어부산 위탁수하물 우선 처리 혜택도 제공된다.

저비용항공사 통합 마일리지 제도인 유니마일 적립 혜택도 받을 수 있다. 저비용항공사, 면세점 이용금액의 3%와 2%가 적립되며, 적립된 유니마일은 국내 저비용항공사에서 항공권 구매와 기타 유료 서비스 결제에 이용할 수 있다.

제주도에서 렌터카 48시간 이상 연속 이용 시 24시간 무료 혜택을 주며 현대오일뱅크, S-OIL 주유·충전 시에도 ℓ당 40원 할인 혜택을 받을 수 있다.

상품 출시를 기념해 연회비 캐시백 이벤트도 준비됐다. 7월 한 달 동안 우리카드 신규회원이 해당 카드를 발급 받으면 연회비 100% 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

이 카드는 온라인 전용 상품으로 우리카드 홈페이지나 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 신청·발급 받을 수 있다. 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 1만5000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr