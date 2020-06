[아시아경제 김대섭 기자] 윌로펌프는 '사랑의 헌혈 릴레이' 캠페인을 진행했다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 전날 부산 윌로펌프 본사에 마련된 헌혈 버스에서 임직원들이 자발적으로 참여한 가운데 열렸다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인한 혈액 부족 상황을 극복하기 위한 취지에서 마련했다.

윌로펌프 관계자는 "코로나 19 예방을 위해 헌혈 캠페인 참가자들은 전원 마스크 착용 및 손소독으로 철저한 감염예방 수칙을 지켰다"며 "이번 헌혈 캠페인뿐 아니라 직원들로 구성된 사내 봉사단 '윌로리베'를 주축으로 장애인 시설 및 노인회관 봉사, 임직원 끝전 모으기 캠페인 등 사회공헌활동을 펼치고 있다"고 말했다.

