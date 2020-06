한화디펜스, 코로나19 에도 상반기 국내 수주액 5배 증가

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 한화디펜스가 올해 상반기에만 국내사업 수주 금액 1조2000억원을 달성했다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 5배가 넘는 액수다.

한화디펜스는 올해 상반기 수주 금액이 당초 예상보다 3700억원 늘어난 1조2000원을 기록했다고 30일 밝혔다. 꾸준한 신규 사업 수주와 성능개량 및 각종 외주정비 계약 등을 따내며 안정적인 수주 활동을 이어가고 있다고 한화디펜스는 설명했다.

특히 최근 수주 실적이 눈에 띌 정도로 향상됐다. 한화디펜스는 전날 3803억원 규모의 K56 탄약운반장갑차 추가 양산 계약을 맺었다. 이에 앞서 한화디펜스는 이달 19일과 22일 방위사업청과 K9A1 자주포 성능개량 외주정비 계약(1943억원)·지대공 미사일체계 ‘천마’ 외주 정비(2383억원) 계약도 각각 체결했다. 이어 지난 24일엔 구형 벌컨포를 대체하는 30㎜ 차륜형대공포 최초 양산 계약(2517억 원)도 따냈다.

올해 하반기 수주 전망도 나쁘지 않다. K105A1 자주포 추가 양산 계약과 해병대 상륙돌격장갑차 외주정비 계약 등이 예정돼 있고, 폭발물탐지제거로봇 체계개발과 120㎜ 자주박격포 양산 계약 등도 이어질 전망이다. 이와 함께 올 연말 우선협상대상자가 선정되는 자주도하장비 사업에도 참여 중이며 현재 시험평가를 앞두고 있다.

한화디펜스는 하반기 예상 수주 금액은 최대 1조 원에 이를 것으로 보여, 올해 전체 수주 금액은 지난해 대비 2배 가까이 증가할 것이라고 전망했다.

해외수출 및 납품은 코로나19 여파로 다소 제한을 받고 있지만, 수출 및 구매의향 국가들과 정상적인 협의를 이어가고 있다고 한화 디펜스는 밝혔다. 올해 11월까지 K9 100대 납품 예정인 인도의 경우 지난 3월 이미 현지 방산업체를 통해 50대 이상이 생산·납품되는 등 예정보다 빠르게 납품이 이뤄지고 있다. 노르웨이에도 지난 5월부터 K9 납품이 시작됐다.

2022년 말 우선협상대상자가 선정되는 호주 육군의 ‘Land 400 Phase3’ 사업 최종 후보로 오른 ‘레드백(Redback)’ 미래형 궤도장갑차는 올 하반기부터 현지 시험평가에 돌입한다. 인도 단거리 대공유도무기 도입 사업에 참여 중인 ‘비호복합’ 대공무기체계는 지난 2017년 말 성공적으로 시험평가를 마치고 인도 당국과 관련 협상이 진행되고 있다.

한화디펜스 이성수 대표이사는 “코로나19 영향으로 대내외 여건이 불안정한 상황이지만, 모든 임직원이 눈물겨운 노력의 결과로 이룬 성과라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “고객인 군의 요구사항을 더욱더 충족시키면서 한화디펜스의 시장 기반을 확대하는 것은 물론 협력업체들과 동반성장 노력을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

