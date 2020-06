쿠쿠, 감성적 레트로 디자인 에어프라이어 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 쿠쿠전자는 튀김·구이 요리를 쉽게 조리할 수 있는 ‘쿠쿠 에어프라이어’ 2종을 첫 출시했다고 30일 밝혔다.

에어프라이어는 따뜻한 감성의 레트로 디자인이 돋보이는 제품이다. 다양한 주방 인테리어에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 디자인됐으며, 제품 상단의 히든 손잡이를 통해 이동이 손쉽도록 기능적인 측면도 고려했다.

2.9L 용량의 바스킷에 닭 한 마리가 통째로 들어가는 넉넉한 사이즈로 재료의 양과 크기의 제약 없이 다양한 요리를 손쉽게 조리할 수 있다.

최대 200°C의 초고온 공기를 만들어 내는 ‘고화력 열풍 가열 방식’을 탑재한 이 제품은 열과 열풍으로만 식재료를 고르게 굽거나 튀겨 전자파 없이 맛있고 건강한 요리를 빠르게 만들 수 있다.

바스켓이 분리되는 이중벽 구조로 설계돼 열 손실을 줄여준다. 식재료가 골고루 바삭하게 익어 식감은 살리고, 기름은 바스켓 아래로 배출된다.

거름망 역할을 하는 바스켓과 아래로 배출되는 기름을 받는 트레이는 버튼 하나로 쉽게 본체와 분리가 가능해 내부에 남은 기름을 구석구석 말끔히 세척할 수 있다. 여기에 테프론 코팅으로 조리 중 음식의 눌어붙음을 방지하고 식기세척기를 사용한 세척도 가능해 제품사용의 편의성도 높였다.

심플한 다이얼 방식 조작부도 눈여겨 볼만하다. 80°C부터 최대 200°C까지 식재료에 맞게 슬라이드 방식으로 온도를 설정하고, 최장 30분까지 설정할 수 있는 타이머는 다이얼을 돌려 1분 단위로 섬세하게 조리 시간 설정이 가능하다. 다이얼 왼편에는 냉동 감자튀김, 스테이크, 닭다리구이, 생선구이 등 에어프라이어로 자주 요리하는 음식의 시간과 온도가 표시돼 재료에 따른 적정 온도와 시간을 바로 알 수 있다.

화이트와 베이지 두 가지 색상으로 출시됐으며 가격은 12만5000원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr