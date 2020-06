[아시아경제 최신혜 기자] 나뚜루가 다음달 1일부터 편의점 등 유통채널에서 판매되는 파인트, 컵 등 아이스크림의 가격을 평균 10.5% 인상한다고 30일 밝혔다.

권장소비자가격 기준으로 바와 컵은 3900원에서 4300원, 콘은 3800원에서 4300원, 파인트는 1만500원에서 1만1600원으로 인상된다.

나뚜루 전문점의 제품 가격은 동결한다.

나뚜루 관계자는 "이 같은 조치는 인건비, 판촉비 및 각종 원부자재 가격의 상승으로 경영 제반 환경 악화에 따른 것"이라고 설명했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr