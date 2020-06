편의점 이마트24, '웰킵스' 등 비말차단 마스크 1백만장 판매

3중필터 일회용 마스크 1천만장도 준비

[아시아경제 차민영 기자] 이마트24는 다음달 1일부터 순차적으로 전국 매장에서 비말차단마스크(KF-AD 인증)와 3중필터 일회용 마스크 판매를 시작한다고 30일 밝혔다.

이번에 판매하는 비말마스크는 ‘웰킵스(5입·3000원)’와 ‘에어퀸(2입·1950원)’ 상품으로 개당 가격은 각 600원, 975원이다.

우선 첫 주에는 웰킵스 30만장, 에워퀸 70만장 등 총 100만장의 비말마스크를 준비해 판매하며, 이후 판매 추이를 지켜본 후 물량을 확대할 계획이다.

3중필터를 사용한 일회용 마스크도 준비했다. 다음달 한 달간 3중필터 일회용 마스크 2종(백색·흑색)에 대해 원플러스원(1+1) 이벤트를 진행한다. 10입 6000원 상품을 1+1 판매함에 따라 소비자가는 개당 300원꼴이 된다. 매주 200만장(20만팩)씩 7월 한 달간 총 1000만개를 판매할 계획이다.

특히 3중필터 일회용 마스크는 10입 포장 상품이지만 1장씩 개별 포장돼 있어 보다 위생적으로 사용할 수 있다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 “여름시즌을 맞아 간편 착용이 가능한 비말차단·일회용 마스크에 대한 소비자의 개별 구매 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 고객의 수요를 최대한 충족시키는데 초점을 두고 물량을 준비하고 있다”고 말했다.

