[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일

◆ 케이아이엔엑스 093320 =자사주 30만주 처분 결정

◆ 엔에이치스팩13호 310840 =안지오랩 흡수합병 결정

◆ 파티게임즈 194510 =박길우·조성원 각자 대표이사 체제로 변경

◆ 엔피디 198080 =캐프 주식 204억원 양수 결정…지분율 92.78%로

◆ 큐로홀딩스 051780 =최대주주 케이파트너스로 변경

◆ 포시에스 189690 =30일 무상증자에 따른 권리락 발생

◆ JTC 950170 =자회사에 278억원 규모 금전 대여 결정

◆ 엔에스엔 031860 =최병철 대표이사 체제로 변경

◆ 샘코 263540 =북경모터스 주식회사로 최대주주 변경

