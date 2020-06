'신박한정리' 박나래, 정리의 철학 깨달아 "인생이 정리된다"

[아시아경제 김가연 기자] tvN 새 예능프로그램 '신박한 정리'에 출연하는 방송인 박나래와 배우 신애라가 '정리'에 대한 자신만의 철학을 밝혔다.

29일 오후 2시 온라인으로 생중계된 '신박한 정리' 제작발표회에는 연출을 맡은 김유곤 PD와 신애라, 박나래, 배우 윤균상 등이 참석했다.

김 PD는 이날 "정리를 잘하는 사람이 아니고 정리의 개념도 처음 들었다. 정리가 삶에 미치는 영향이 크다는 걸 배웠다"며 "물건을 비우는 과정을 통해 물건에 대한 이야기를 한다. 정말 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 과정, 진짜 소중한 물건을 찾는 과정"이라고 프로그램을 소개했다.

신애라는 정리에 대해 "정리를 하다 보면 진솔한 나를 찾게 되는 것 같다. 필요치 않은 욕심, 허세, 수치심 등 많은 것들을 덜어내고 나에게 진짜 필요한 것, 우선순위를 찾을 수 있게 해준다"고 말했다.

이어 "중요한 일들. 거기에 초점을 맞춰서 살아갈 수 있는 진솔한 나를 찾을 수 있는 과정"이라고 설명했다.

박나래 또한 "정리를 하면서 인생을 알게 되는 것 같다. 인생 정리가 된다"고 말했다.

그러면서 "진짜 소중한 것을 모아서 놓기도 하고 비워 내기도 하면서 인생 자체가 정리되는 것 같다"고 덧붙였다.

한편 '신박한 정리'는 자신만의 공간인 집에 있던 물건들을 비우고, 공간에 행복을 더하는 노하우를 함께 찾아가는 프로그램이다. 출연진들은 각자의 물건에 담긴 이야기를 공유하면서 인생을 돌아볼 예정이다.

