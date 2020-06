"마이데이터산업 성공 위해 정보 개방은 필수"

머리 맞댄 당국·금융사 등 데이터 개방 공감대 형성

정보보호·소비자 중심 강조

8월5일부터 본격 시행

KB·신한 등 시장 선점 경쟁

[아시아경제 조강욱 기자] 자신의 모든 금융 정보를 한 번에 파악ㆍ관리할 수 있는 '마이데이터 사업(본인신용정보관리업)' 시행이 한 달여 앞으로 다가온 가운데 금융권이 시장 선점 경쟁에 본격 나서고 있다. 이런 가운데 금융분야 마이데이터 산업의 발전방향 등을 논의하기 위해 금융당국은 물론, 금융회사, 핀테크 기업, IT 기업 등 각 분야 전문가들이 한 자리에 모였다. 이 자리에서는 산업 성공을 위해 모두 서로의 데이터를 개방해야 한다는 공감대가 형성됐다.

29일 서울 중구 은행연합회 국제회의실에서 열린 포럼에서 손병두 금융위원회 부위원장은 마이데이터의 성공적 도입을 위한 전제로 ▲소비자 중심 ▲산업의 확장성 ▲상호주의와 공정경쟁 ▲정보보호 등 네 가지 요소를 강조했다. 이날 행사에는 손 부위원장을 비롯해 신현준 신용정보원장, 김학수 금융결제원장, 김영기 금융보안원장, 허인 KB국민은행장, 최인혁 네이버파이낸셜 대표, 이승건 비바리퍼블리카 대표 등이 참석했다.

손 부위원장은 "금융사, ICT, 핀테크 기업 모두 소비자의 편익을 극대화하기 위해 상호주의 관점에서 보유하고 있는 정보를 최대한 개방해야 한다"며 "정부도 규제차익 없이 공정하게 경쟁할 수 있는 환경을 조성하는 데 관심을 가지겠다"고 밝혔다. 또 그는 "마이데이터 산업이 신용관리, 자산관리, 소비와 저축 등 소비자의 금융 편익을 극대화할 수 있는 관점에서 추진돼야 한다"면서 "국민이 안심하고 데이터를 이용할 수 있도록 보안에 더욱 신경 써야 한다"고 역설했다.

마이데이터는 금융정보 통합조회, 맞춤형 금융상품 자문ㆍ추천, 개인정보 삭제ㆍ정정 요구, 신용정보 관리, 금리인하요구권 대리행사 등 다양한 서비스를 제공하는 산업이다. 오는 8월5일부터 본격 도입된다. 은행, 카드, 보험 등 금융권을 비롯해 ITㆍ핀테크ㆍ보안업계까지 100개 이상 참여 기업들의 데이터 거래ㆍ공유가 이뤄지는 만큼 이를 활용한 신규 서비스 발굴 범위도 넓다.

모바일 금융 서비스 토스를 운영하는 비바리퍼블리카의 손현욱 실장도 마이데이터의 성공적 안착을 위한 3요소 중 2가지로 포괄적 데이터 개방과 상호주의를 꼽았다. 손 실장은 "마이데이터의 성공적 안착을 위해 웹사이트나 창구에서 조회가 가능한 정보는 모두 개방해야 한다"면서 "또 금융기관, 핀테크 모두 서로의 데이터를 개방해야 한다"고 피력했다.

주제 발표에 나선 KB국민은행은 데이터 공유를 발전방향으로 제시하는 동시에 시장 주도 주체가 정부에서 민간으로 빠르게 이동할 필요가 있다고 제언했다. 네이버파이낸셜 측도 기술과 정보의 연결성을 강조하며 마이데이터 산업의 확장 가능성 등을 소개했다. 전문가들은 이어진 토론에서 마이데이터가 금융권, 산업 간 융합을 통해 새로운 가치를 창출하도록 노력해야 하며, 금융소비자의 정보 주권을 보호하는 것도 소홀하지 않아야 한다고 강조했다.

금융권에서는 마이데이터 시대 개막을 앞두고 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 선두주자는 은행권 최초로 금융보안원의 금융 데이터거래소에서 데이터를 판매한 신한은행이다. 신한은행은 2016년 일찌감치 구성한 빅데이터센터를 중심으로 준비 중이다.

이달부터 데이터거래소에 판매를 시작한 KB국민은행도 마이데이터 사업에 총력을 기울이고 있다. 특징은 금융과 통신의 융합서비스를 제공한다는 점이다. 우리은행은 빅데이터센터 운영에 이어 지난달 20일 '마이데이터 라이선스 준비 태스크포스(TF)'를 출범했다. 하나은행은 하나금융지주 'ICT전략팀'에서 지난달부터 오는 8월까지 약 4개월 간 진행하는 그룹 마이데이터 사업 대응 전략 프로젝트에 참여 중이다. 또 금융위에 마이데이터 사전수요조사서도 제출했다. NH농협은행도 농협생명보험ㆍ농협손해보험ㆍNH투자증권ㆍ농협캐피탈ㆍNH저축은행과 컨소시엄을 구성해 과학기술정보통신부 주관 '2020년도 마이데이터 실증 서비스 지원사업' 사업자에 선정, 신규 금융 플랫폼 구상에 나선 상태다.

금융권 관계자는 "빅테크(Big tech)와 핀테크 등 경쟁 위협은 커지겠지만 개인자산관리(PFM) 시장이 새롭게 열릴 것"이라면서 "오는 8월 마이데이터 시행과 함께 이를 둘러싼 금융권은 물론, ITㆍ핀테크 등 각 플레이어간의 경쟁이 심화될 것"이라고 전망했다.

